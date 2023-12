Gazzetta - La Roma per riaccendere Osimhen prima di rinnovo e Coppa d'Africa

L’impressione, essendo il capocannoniere in carica, è che tutto debba cominciare da lui. E' tenuto a dare l’impulso che rianimi un collettivo smarrito

Nella passata stagione, la Roma è stata un partner perfetto per le sue prodezze, tra andata e ritorno, scrive la Gazzetta dello Sport in merito a Victor Osimhen: "L’impressione, essendo il capocannoniere in carica, è che tutto debba cominciare da lui. Il nigeriano è tenuto a dare l’impulso che rianimi un collettivo smarrito, disorientato nella ricerca di una causa e disperato nel tentativo di uscire dalle sabbie mobili".

RINNOVO E COPPA D'AFRICA - Osimhen è necessario. Finché sarà arruolabile, il Napoli non ne può prescindere. Presto dovrà rispondere alla convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa: "Il tutto mentre le trattative per il rinnovo di contratto procedono, anche se lentamente. De Laurentiis ha rassicurato i napoletani, il nuovo accordo si farà. Prolungare con termini migliori non vuol dire legarsi per la durata del vincolo. La vicenda Cavani è ancora ben impressa: adeguamento economico e cessione a fine campionato".