Gazzetta lancia la Lazio: che crescita! E Sarri vuole la rivincita contro il Napoli

La Lazio è uscita a testa alta dall’Europa League, con gli applausi del pubblico e i complimenti degli avversari, confermando i progressi nel gioco, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport per raccontare del momento della squadra di Sarri dopo l'eliminazione in EL, il secondo obiettivo stagionale sfumato dopo la Coppa Italia: " Per i sarriani è una partita spartiacque, sia per il momento in cui arriva sia per il valore degli avversari. Un risultato positivo accrescerebbe l’autostima, farebbe dimenticare in fretta la delusione di coppa e probabilmente (dipende dalle avversarie) farebbe anche guadagnare terreno in classifica. Quel che è certo è che lancerebbe la Lazio in orbita zona Champions.

Vedere la sua Lazio cominciare a masticare il suo verbo con continuità ed efficacia proprio contro il suo passato più luminoso avrebbe un significato unico. C’è tra l’altro da cancellare (tanto per Sarri quanto per la Lazio) quel pesante 4-0 subito nella gara di andata al Maradona. Quella era però un’altra Lazio. Il processo di «sarrizzazione» dei biancocelesti era ancora nella delicatissima e contraddittoria fase iniziale. Negli ultimi due mesi le cose sono invece cambiate. Squadra ed allenatore si sono venuti incontro e adesso danno l’impressione di parlare la stessa lingua".