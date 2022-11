Gazzetta lancia Lookman contro il Napoli: "Il miglior arrivo in Serie A dopo Kvara!"

La sua energia e l’avere sempre la porta in testa stanno diventando partita dopo partita sempre più “necessità” per l’Atalanta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà Lozano a dover ammortizzare l’assenza di Kvara: lui con ogni probabilità avrebbe giocato comunque, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che non per questo non cresceranno le sue responsabilità, da ala vecchio stampo: "Hirving prende palla e punta, o va senza palla alle spalle del diretto avversario. E’ un “binario”, e Spalletti lo utilizza come tale. Il tecnico vuole vederlo il meno possibile con le spalle rivolte alla porta avversaria: va servito “lanciato” per sprigionare tutta la sua velocità. A proposito di responsabilità: nessuno, all’Atalanta, ne ha messe sulle spalle di Ademola Lookman. Se l’è prese da solo segnando già 5 volte: quanto a gol, il miglior debuttante della A dietro il georgiano del Napoli (6). La sua energia e l’avere sempre la porta in testa stanno diventando partita dopo partita sempre più “necessità” per l’Atalanta, tanto più ora, visto che Muriel si rivedrà solo nel 2023".