Gazzetta lancia Petagna: "Se fosse proprio il Bulldozer a fare ancora la differenza?"

A Roma scenderà in campo da titolare Andrea Petagna, il meno “considerato” ma che il suo contributo in termini di gol lo sta dando, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che ha segnato più di Osimhen (3 gol contro 2) con minor tempo a disposizione (309’ contro 464’) e anche mercoledì è stato l’azzurro più vicino al gol, colpendo il palo nel recupero: "Gli avversari di domani fanno bene a non sottovalutarlo perché nell’agosto 2016 il centravanti segnò il suo primo gol in A proprio alla Lazio, cui ne ha realizzati in tutto 4, gli ultimi due con la Spal uno a partita nello scorso campionato. Hai visto mai che come a Benevento e con la Samp sia il Bulldozer a fare la differenza?".