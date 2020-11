Gazzetta - Le critiche a Gattuso dopo il Milan: dalla scelta del modulo alla mancanza di cattiveria

Il Napoli uscito sconfitto dalla sfida contro il Milan è stato oggetto, ovviamente, di diverse critiche. Sul banco degli imputati è finito Gennaro Gattuso, con le sue scelte apparse discutibili come rimarcato dalla Gazzetta dello Sport: "Scelte paragonabili ad un esame da sostenere, come schierare Politano alle spalle di Mertens. [...] Oppure il modulo, l’insistenza col 4-2-3-1 pur non avendo a disposizione Osimhen. [...] E poi, la mancanza di incisività e cattiveria negli ultimi venti metri con diverse conclusioni sbagliate. Gattuso si è assunto le proprie responsabilità, ma ha anche espresso, pubblicamente, la sua amarezza per l’atteggiamento remissivo evidenziato dalla squadra.