Gazzetta - Lindstrom, esordio amaro: quel tiro alle stelle grida vendetta, ma si rifarà

Esordio amaro quello di Jesper Lindstrom in maglia Napoli. Il neo arrivato è sceso in campo nel finale della sfida contro la Lazio, accolto da un boato dello stadio Maradona. E proprio il danese ha avuto sul piede la palla del 2-2, proprio nel finale, ma con troppa fretta ha calciato alto, sopra la traversa, spegnendo le ultime speranze di un pari per la squadra di Rudi Garcia.

Una serata amara, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, specie se paragona a quella dell'ex compagno Daichi Kamada, decisivo e in gol proprio contro gli azzurri. Ma per Lindstrom ci sarà tempo per rifarsi: il battesimo è stato complicato, ma il danese è pronto a riscattarsi. In nazionale giovedì potrà sfogarsi contro San Marino, poi il ritorno al Napoli alla ricerca del primo gol.