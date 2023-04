Gazzetta - Lobotka ha steccato col Milan, vuole ritrovare le proprie armonie

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in vista della trasferta di Lecce.

Il Napoli ha bisogno del miglior Lobotka per riprendere subito il passo dopo il ko col Milan. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in vista della trasferta di Lecce.

"Per tornare alla vittoria, dopo la bastonata pesante subita proprio dal Milan in campionato domenica scorsa, serve ritrovare la via del gol. Il Napoli non ha mai giocato due partite consecutive in questa stagione senza segnare. Per ritrovare quel gioco veloce e profondo che ne ha caratterizzato la stagione, c’è bisogno che la squadra si ricompatti e ritrovi misure e tempi giusti attorno a Stanley Lobotka, l’indiscutibile direttore di questa orchestra che ha steccato contro il Milan, ma vuole ritrovare subito le proprie armonie".