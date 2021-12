Gazzetta - Lobotka ko: spunta la partita del possibile ritorno in campo

Quanto tempo dovrà restare fermo Stanislav Lobotka dopo l'infortunio rimediato contro l'Atalanta? Il centrocampista ha rimediato un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "E degli infortunati di lungo corso c’è la speranza di poter rivedere tra i convocati di domenica prossima, con l’Empoli, il camerunese Anguissa e il capitano Insigne. Senza forzare i tempi sarà comunque importante recuperare il centrocampista, così come l’attaccante, per il big match del 19 contro il Milan. Per quella data si spera di rivedere anche Lobotka".