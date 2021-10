Gazzetta mette le mani avanti: "Il Toro non ha obbligo di fare risultato, peso psicologico sul Napoli!"

Domenica il Napoli accoglierà il Torino allo stadio Diego Armando Maradona e, secondo La Gazzetta dello Sport, le pressioni sono tutte sugli azzurri e non sulla formazione di Ivan Juric: "Ora c’è l’esame Napoli da affrontare e il Toro si sta preparando col solito scrupolo per poterlo superare. Ben sapendo, ad ogni modo, che non c’è un obbligo assoluto di fare risultato, il peso psicologico graverà di più sulla capolista inseguita dalle milanesi".