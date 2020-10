Gazzetta mette pressione: "Perdere oggi metterebbe in forte discussione ambizioni europee!"

E' quasi un'ultima chiamata per superare il turno in Europa League. Fondamentale il match di oggi contro la Real Sociedad, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport: "Perdere contro la Real Sociedad sarebbe deleterio, metterebbe in forte discussione le ambizioni europee del Napoli. C'è un progetto e va sostenuto, che prevede anche il cammino in Europa League che resta un obiettivo stagionale".