Gazzetta - Milan-Napoli sarà la sfida degli allenatori: Spalletti rifiutò il Milan prima di Pioli

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Napoli sarà innanzitutto la sfida tra i due allenatori Luciano Spalletti e Stefano Pioli. Lo scrive l'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Toccherà a Napoli e Milan incrociarsi, in un confronto dai mille motivi e un risvolto singolare. Perché Spalletti poteva essere l’allenatore del Milan - e il contatto risale quando il club rossonero decise di separarsi da Giampaolo - ma disse no e preferì rimanere fermo per un’altra stagione.