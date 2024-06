Gazzetta: “Milan su Lukaku: sfida al Napoli di Conte”

"L'Inter di Marotta" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi

TuttoNapoli.net

"L'Inter di Marotta" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. La scelta di Okatree per continuare a vincere: Beppe Marotta è il 22° presidente della storia dell'Inter. "Penso a Facchetti, simile a me, e alla storia del nostro grande club" le parole del nuovo numero uno nerazzurro dopo la nomina.

Mercato - "Milan su Lukaku: idea Romelu in prestito. E c'è il sì di Emerson Royal": i rossoneri vanno sull'attaccante ex Roma e Inter, idea prestito e sfida al Napoli di Conte.