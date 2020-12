Gazzetta - Napoli, cinque assist vincenti dalla panchina: ma le sorprese stanno dietro

Il Napoli è la squadra che ha sfruttato meglio il potenziale messo a disposizione dai cinque cambi. Gattuso è stato un abile gestore, riuscendo anche a risolvere partite con soluzioni a partita in corso, in molti casi propiziate anche dalla possibilità di poter cambiare tanti giocatori nel corso del 90' minuti. Il Napoli, però, non è l'unica squadra ad aver sfruttato questo aspetto, e paradossalmente le sorprese stanno proprio dietro gli azzurri, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport: "Nella speciale classifica è in testa il Napoli, con 5 assist vincenti. La sorpresa è alle sue spalle, dove Benevento, Bologna e Sampdoria seguono a quota 4".