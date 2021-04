Gazzetta - Napoli ha la tendenza a buttarsi via, ha rischiato di non vincere una gara dominata

Pure ieri il Napoli ha rischiato di non vincere una partita dominata quasi per intero. Scrive così La Gazzetta dello Sport sul calo di concentrazione nella ripresa della squadra di Gattuso: "A un quarto d’ora dalla fine il Var Aureliano ha invitato al monitor l’arbitro Valeri che ha deciso di punire qualcosa tra il lievissimo tocco di Thorsby sulla schiena di Koulibaly e il più sospetto contatto tra Keita e Ospina. Morale: annullato il pareggio segnato di testa da Thorsby e poco dopo l’1-0 maturato al 35’ grazie a uno splendido gol di Fabian Ruiz si è trasformato nel definitivo 2-0 grazie a una bella galoppata di Osimhen.

Per un tempo non c’era stata partita, la Samp ha calciato verso la porta di Ospina per la prima volta a inizio ripresa, ma poi ha creato le premesse per un pareggio che non è arrivato e sarebbe stato eccessivo. E questo sviluppo sottolinea per l’ennesima volta che il Napoli ha la tendenza a buttarsi via".