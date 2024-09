Gazzetta - Napoli milionario: spesi 150mln per non fallire di nuovo la Champions

vedi letture

Napoli milionario. Così titola l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che fa il punto sul mercato della formazione di Antonio Conte. Gli azzurri infatti sono stati grandi protagonisti nella finestra estiva di trattative con diversi innesti che sono andati a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico salentino. Richieste esplicite che andranno però plasmate fra di loro per dare inizio ad un nuovo ciclo, lo sperano i tifosi, vincente dei partenopei e conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions. L’inizio in campionato è stato negativo con il brutto ko di Verona ma i successi contro Bologna e Parma al “Maradona” hanno fatto ben sperare.

Gli acquisti più onerosi

Dei quasi 150 milioni spesi nel corso dell’estate, 149,5 per la precisione, quasi un quarto sono stati spesi per Alessandro Buongiorno. Il difensore arrivato dal Torino è stato ingaggiato per una cifra di 35 milioni di euro. 30,5 al Manchester United per Scott McTominay mentre per Romelu Lukaku il presidente Aurelio De Laurentiis ne ha versati al Chelsea “soltanto” 30. Dal Benfica è invece arrivato David Neres per 28 milioni di euro.

Spinazzola a parametro zero

La metà, 14 milioni di euro, sono stati versati al Brighton per arrivare a Billy Gilmour mentre Rafa Marin dal Real Madrid è costato 12 milioni di euro. Leonardo Spinazzola è arrivato a parametro zero dalla Roma mentre Michael Folorunsho ed Elia Caprile sono rientrati dai rispettivi prestiti al Verona e all’Empoli.