Gazzetta - Napoli-Mourinho, le ragioni per un no

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elenca le possibili motivazioni che frenerebbero Aurelio De Laurentiis nel portare Mourinho al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le ragioni per un no. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elenca le possibili motivazioni che frenerebbero Aurelio De Laurentiis nel portare Josè Mourinho sulla panchina del Napoli: "Mourinho al Napoli appare più come una grande suggestione mediatica piuttosto che un reale progetto sportivo futuro, per diversi motivi. Intanto, il fattore economico: se il Napoli non dovesse centrare il quarto posto, potrebbe valutare di ridimensionare il suo progetto e Mou non è certo tecnico da prendere quando c’è un ridimensionamento in atto. L’aspetto economico non è trascurabile di questi tempi e José è da sempre uno dei tecnici più pagati del calcio.

E mettiamoci pure l’aspetto tecnico: De Laurentiis è sempre stato orgoglioso della bellezza del suo Napoli, del gioco armonioso e vincente. Quello di Sarri e Spalletti è stato di un livello talmente alto da far crescere il desiderio del presidente di andare sempre avanti col 4-3-3, cosa che ha inciso anche negli “errori” (per sua stessa ammissione) di questa stagione. Mou è un pratico, non un esteta. Però, come pochi, sa entrare nel cuore e nella testa di città e giocatori. De Laurentiis lo sa e se davvero Mendes dovesse proporgli la candidatura di Mourinho, è questo il punto centrale da dover valutare".