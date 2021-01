Gazzetta - Napoli, niente alibi: il progetto tecnico rischia di dover essere rivisto

L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Napoli in vista dell'impegno di oggi contro l'Empoli valido per gli ottavi di Coppa Italia: "Ma nessuno può pretendere alibi in questo momento. Si corre il rischio che il progetto tecnico debba essere rivisto ancor prima che si arrivi al termine del girone d’andata. La Coppa Italia, per esempio, resta un obiettivo e, soprattutto, il Napoli dovrà difendere il trofeo essendone il detentore".