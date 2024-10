Gazzetta - Napoli non è la favorita, ma romperà le scatole fino alla fine

Sarà un Napoli che lotterà per lo scudetto fino alla fine, anche se non può essere considerata la favorita per lo scudetto. È questo quello che scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria sul campo dell'Empoli: "Tutti sanno che gli azzurri romperanno le scatole fino alla fine, ma sarebbe ingiusto che l’ottimo inizio modificasse in modo eccessivo giudizi che poggiano sull’ampiezza della rosa e anche sulla qualità generale degli interpreti.

Il Napoli non ha iniziato il campionato da favorito e non lo è nemmeno adesso, al di là del vantaggio di non giocare le coppe.Però la sua candidatura per lo scudetto è sempre più solida. E una partita come quella di ieri, brutta, sporca e cattiva il giusto, lo dimostra chiaramente. Attenti al Napoli e soprattutto al suo condottiero".