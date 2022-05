Gazzetta - Nuova cena per il Napoli: squadra farà una promessa sulla Juve ad ADL

Nell'agenda settimanale del Napoli è in programma una nuova cena, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Una cena simile ma diversa da quelle della scorsa settimana, una occasione per festeggiare prima ancora che per confrontarsi. Nell'agenda settimanale del Napoli è in programma una nuova cena, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Domani il Napoli si ritroverà per brindare alla qualificazione in Champions conquistata ma anche per guardarsi nuovamente negli occhi e promettere al presidente De Laurentiis, che ha deciso di presenziare, un finale con il botto che permetta agli azzurri di difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus. La trasferta contro il Torino è già nel mirino con Luciano Spalletti che potrebbe finalmente avere tutti gli effettivi a disposizione. Recuperati infatti sia Ounas sia Lobotka, con quest’ultimo che ovviamente sarebbe preziosissimo a centrocampo ma del quale andrà valutata la condizione fisica dopo la completa guarigione clinica.