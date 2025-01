Gazzetta - Occhio al colpo last minute: il pupillo di Manna dalla Roma

vedi letture

Il Napoli non ha intenzione di sprecare danaro così, per il gusto di farlo, non è mai stata una strategia del ventennio di De Laurentiis e non Io diventerà ora che Conte. Lo chiarisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive della caccia all'erede di Kvaratskhelia: "Mentre Manna insegue altro, un'ala moderna, che abbia il passo giusto per far male, che crei la superiorità, che punti l'avversario, che allunghi l'organico e lo conservi ambizioso: al primo posto, certi sogni nascono da sé.

Perciò resta Garnacho - ma uscendo da questa folle dimensione allestita dallo United - o Timo Werner in prestito dal Tottenham però lusingato dalla Mls o, come scrivono in Portogallo, Galeno del Porto. Oppure Soulé, pupillo di Manna che a Roma non gioca e che potrebbe essere un colpo last minute" scrive la rosea.