Gazzetta - Osimhen è un problema: impossibile lavorare a un progetto senza il '9'

vedi letture

Il peggior aspetto di quest'estate, in casa Napoli, è la mancata risoluzione della questione Victor Osimhen. Perché senza avere un centravanti (Osimhen non fa le prove tattiche e ha saltato tutte le amichevoli) è difficile far decollare il nuovo progetto Antonio Conte. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"E il capitolo centravanti ci porta nella zona grigia del momento. La questione Osimhen non è ancora stata risolta e ora sì che rischia di essere un problema. Ieri Victor ha saltato il quinto test su cinque: percorso netto. E mentre i compagni giocavano, lui si è allenato da solo. Conte ha bisogno di avere al più presto il suo 9 titolare per spingere il motore della squadra oltre il limite. Impossibile lavorare su un progetto senza avere a disposizione l’uomo più importante della missione".