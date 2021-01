Gazzetta - Osimhen ingenuo: fosse stato furbo, avrebbe evitato pubblicazione video

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna sul video di Osimhen e scrive: "È vero che Osimhen era stato autorizzato dal club al viaggio in Nigeria, ma era chiaro che il giocatore avrebbe dovuto cautelarsi e non lo ha fatto al meglio, restando contagiato in quell’assembramento pericoloso. Fosse stato furbo Osimhen avrebbe cercato di evitare la pubblicazione dei video poi “incriminati” sui social e questo dimostra ingenuità, quantomeno. Senza bisogno di ergersi a moralisti o giudici, in un rapporto professionale è ovvio che ognuno si assuma le conseguenze dei propri comportamenti".