Gazzetta - Osimhen, l'Atalanta non può attaccarlo a tutto campo: ecco i suoi miglioramenti

Fu contro l’Atalanta che Osimhen segnò la sua prima rete in azzurro in campionato, due anni fa, ricorda la Gazzetta dello Sport che evidenzia i passi in avanti del bomber nigeriano: "Dunque la Dea sa che attaccarlo a tutto campo può non pagare: il nigeriano ha una forza fisica impressionante e negli spazi si esalta. Ora le difese avversarie lo conoscono bene, ma Victor è diventato più bravo a non finire in fuorigioco, a venire incontro per far da sponda ai compagni e a partire con i tempi giusti sui lanci degli esterni (vedi gol a Roma su assist di Politano)".