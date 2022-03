Gazzetta - Osimhen mai così forte: ora sogna anche il Mondiale

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un focus dettagliato a Victor Osimhen tra curiosità e retroscena dopo la doppietta col Verona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un focus dettagliato a Victor Osimhen tra curiosità e retroscena dopo la doppietta col Verona: "Victor sta vivendo forse il suo periodo migliore da quando è in Italia, e non parliamo solo di numero di gol, ma di equilibri personali e stato di forma in generale. Vuole lo scudetto ma al tempo stesso da tempo ha un sogno che a fine mese potrà realizzare: partecipare al suo primo Mondiale. E così da quando il 4 marzo è stato ufficialmente convocato per il playoff spareggio decisivo con il Ghana (25 e 29 marzo) ha cominciato a sentire il suo amico Iheanacho (gioca al Leicester) e gli altri compagni della Nigeria. Vuole essere decisivo con le Super Eagles per volare al Mondiale in Qatar. La grande delusione per aver saltato la Coppa d’Africa è ormai alle spalle".