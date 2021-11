Gazzetta: "Osimhen si è tolto l'etichetta di contropiedista che assorbiva tutto il repertorio"

Una crescita esponenziale quella di Victor Osimhen, capace di convincere anche i più scettici. A parlare dell'attaccante nigeriano è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "I cinque gol in campionato li ha realizzati tutti in area, tre in quella piccola, dimostrando doti fondamentali per un goleador.

Così come si è sganciato dall’etichetta di contropiedista che sembrava dovesse assorbire quasi tutto il suo repertorio. Invece, in questa stagione la sua velocità è entrata negli ingranaggi tattici del Napoli per azionare quel ribaltamento del gioco che spesso diventa una risorsa vincente nelle trame di Spalletti. Ma Osimhen si muove con destrezza e senso tattico anche sull’intero fronte d’attacco, togliendo cosi punti di riferimento a chi deve controllarlo