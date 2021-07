Gazzetta pensa al Qatar: "Da Zaniolo a Scamacca, Italia al top al Mondiale"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sull'Italia del futuro. Da Zaniolo a Scamacca, passando per Raspadori, Tonali e Kean, ma anche Frattesi e Rovella. Le prossime scelte non saranno semplici soprattutto per il terzino destro con le idee che portano a Mancini e Calabria. In difesa Chiellini dovrà reggere l'urto anche in Qatar e far crescere Bastoni, mentre davanti in prospettiva ci sono Raspadori e Scamacca. Servono conferme da Kean, Tonali, che deve tornare quello dei tempi di Brescia, ma il più atteso è Zaniolo, vero salto di qualità in programma.