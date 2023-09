Gazzetta - Perchè smontare il Napoli che funzionava? Osimhen abbandonato lì davanti...

Questo l'interrogativo che si pone l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La maggiore verticalità per innescare Osimhen dovrebbe essere il contributo di Garcia al “nuovo” Napoli. E la domanda resta sempre: perché smontare quello che funzionava? Questo l'interrogativo che si pone l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"La squadra che ha conquistato lo scudetto cercava la profondità diretta quando non riusciva a uscire in palleggio – succedeva di rado – innescando il suo predatore in campo aperto. Questa lo fa in modo quasi sistematico, con l’esito di lasciare solo là davanti Osi: gli altri azzurri non accompagnano come facevano nella stagione scorsa – non ne hanno il tempo – e le scorribande del nigeriano finiscono quasi sempre in niente o con conclusioni non abbastanza pericolose. Motta perde subito Posch e a metà ripresa Lucumi, ma non sembra mai in affanno estremo".