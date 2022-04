Gazzetta - Plusvalenze fittizie, oggi comincia processo sportivo: rischiano 11 club, c'è anche il Napoli

Oggi a Roma, dove ci saranno i giudici ma non gli incolpati e i loro avvocati collegati in videoconferenza, comincerà il processo sportivo

Oggi a Roma, dove ci saranno i giudici ma non gli incolpati e i loro avvocati collegati in videoconferenza, comincerà il processo sportivo sulle presunte plusvalenze fittizie. A rischiare sono 11 società, fra le quali 5 di serie A (Juve, Napoli, Samp, Empoli e Genoa). E 62 dirigenti, con i presidenti di tutti i club coinvolti. Dal punto di vista degli effetti sulla classifica, a rischiare sono soltanto Parma e Pisa, in serie B. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.