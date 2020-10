Gazzetta - Real Sociedad offensiva e non facile da battere, ma il Napoli punta alla Coppa

Sarebbe strano se Napoli, Roma e Milan non si ritrovassero a dicembre tutte assieme appassionatamente al sorteggio dei sedicesimi, scrive la Gazzetta dello Sport analizzando il sorteggio delle italiane in Europa League. In merito ai partenopei, il focus è sulla Real Sociedad "squadra tra le più penalizzate dal virus: lottava per la Champions, è finita al 6° posto. Tattica offensiva, si prende qualche rischio dietro, non facile da affrontare. Ma a febbraio il Napoli ha giocato alla pari con il Barcellona (all’andata). I due posti qualificazione sembrano prenotati: difficile che gli olandesi dell’Alkmaar (sconfitti dalla Dinamo Kiev nei playoff Champions) e i croati del Rijeka possano opporsi. Il Napoli è reduce dagli ultimi ottavi di Champions, ha un Osimehn in più, e sembra aver ritrovato il miglior Lozano. Delle italiane, al momento, sembra la più pronta al lungo cammino in questa Europa League".