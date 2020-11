Gazzetta, retroscena su Mario Rui e Ghoulam: ecco perchè Gattuso li ha puniti

Quando Rino Gattuso dice di non guardare nessuno in faccia nel fissare le regole di uno spogliatoio, non afferma un concetto vuoto, ma dimostra ogni giorno di metterlo in pratica. Si sofferma sulla gestione del gruppo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che esalta la capacità di Gattuso di tenere tutti sulla corda: "In ordine di tempo è di una settimana fa a Bologna, l’ultimo caso. Al sabato Faouzi Ghoulam e Mario Rui in qualche modo fanno arrivare al tecnico il loro disappunto per il fatto che Gattuso abbia scelto in questo periodo di far giocare Elseid Hysaj a sinistra, sulla fascia della quale algerino e portoghese si sentono proprietari.

Un atteggiamento che non è piaciuto a Rino che ha affrontato a brutto muso i due mancini. La punizione questa volta è stata anche più “cattiva” di quanto capitato con Allan e Lozano: i giocatori sono stati comunque portati a Bologna e poi mandati in tribuna senza poter avere manco la speranza di entrare in corsa. E a chi gli ha fatto notare che quella scelta metteva l’allenatore a rischio, per mancanza di alternative su quella fascia difensiva, Gattuso ha fatto notare senza giri di parole che prima viene la squadra.