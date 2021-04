Gazzetta - Riecco il vero Manolas: in coppia con Koulibaly sarà fondamentale per la Champions

Contro l'Inter Kostas Manolas è stato il migliore azzurro in campo. Nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prova del greco: "Al tempo stesso alla famosa Lu-La la difesa azzurra non ha concesso moltissimo, mostrando di essere cresciuto come reparto e soprattutto di aver ritrovato alla causa il miglior Manolas, che fra infortuni fisici e tecnici in campo, ultimamente non aveva convinto. Avere il greco in coppia con Koulibaly in buona forma significa molto. Perché considerando - Lazio compresa - che le prossime avversarie saranno da attaccare, avere due come loro capaci di difendere in campo aperto significa poter alzare parecchio il baricentro e portare molti uomini negli ultimi venti metri, aumentando ritmo e pressing sugli avversari".