Gazzetta - Riecco Lo Celso: Napoli ha scelto la formula da proporre agli Spurs

L'addio di Zielinski al Napoli apre diversi scenari per il centrocampo del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che come primo risvolto all'addio del polacco scrive dell'arrivo di Gabri Veiga. Ma c'è dell'altro secondo la rosea

"Il secondo risvolto è il ritorno su Giovani Lo Celso per completare il reparto. Con la partenza di Zielinski, il Napoli può contare nuovamente uno slot libero da indirizzare a un profilo esperto e internazionale da acquistare in prestito con diritto di riscatto. L’argentino, 27 anni, risponde perfettamente all’identikit, com’era stato per Ndombelé un anno fa. I dialoghi con il Tottenham, già a buon punto, erano stati sospesi e in questi giorni sono destinati a riprendere".