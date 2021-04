Gazzetta - Ronaldo costretto a restare alla Juventus: ecco quanto risparmia di tasse in Italia

"Le tasse lo spingono a restare in bianconero", scrive oggi La Gazzetta dello Sport sul futuro di Cristiano Ronaldo. Le tasse sono un elemento che non si può non tenere in considerazione quando si parla del futuro di CR7. E' un'azienda, tra giugno 2019 e giugno 2020 ha guadagnato 105 milioni di dollari. Se lo stipendio della Juve è inequivocabilmente prodotto in Italia, tutte le altre entrate sono globali, ma grazie all'agevolazione fiscale introdotta nel 2017 CR7 paga un forfait di 100mila euro e basta per tutti i redditi esteri, che superano i 40 milioni l'anno. Impossibile stabilire il beneficio preciso che ottiene il portoghese, ma sicuramente il forfait è altamente conveniente. E se andasse via dalla Juventus le agevolazioni decadrebbero.