Gazzetta - Rudi il negazionista: il grande pericolo dietro alla sua frase sul passato

La negazione del passato: su questo aspetto della gestione Garcia si sofferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La negazione del passato: su questo aspetto della gestione Garcia si sofferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Proprio il francese ha tagliato corto sostenendo di «non conoscere il passato», ma al di là della discutibilità dell’affermazione così finisce per togliere certezze ai suoi giocatori e a non essere convincente nello spogliatoio.

E questo è un pericolo molto più allarmante delle critiche esterne. Perché se la difesa perde certezze e appare smarrita e se soprattutto gli input che arrivano alla squadra non sono chiari si genera confusione. Un esempio? I cambi a Genova hanno salvato Garcia da una seconda, meritata, sconfitta consecutiva. Ma se sono risultati efficaci Raspadori e Politano, non si capisce la sostituzione di Kvara con Zerbin quando in panchina c’era Lindstrom. Perché?