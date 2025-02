Gazzetta - Scudetto non è obiettivo né dovere, ma possibilità da sbranare coi denti

Certo, il Napoli non è di certo partito con l'obiettivo di vincere lo Scudetto. E non sarebbe potuto essere altrimenti, alla luce del decimo posto della scorsa stagione. Come dice sempre Antonio Conte, la società gli ha chiesto di rientrare in Europa. Ma gli azzurri sono primi in classifica da tempo e, vedendo i passi falsi delle altre, ora la situazione deve cambiare. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli che pudicamente vede uno scudetto che non è un obiettivo né un dovere ma una possibilità da sbranare con i denti, sabato all'88’ del match con la Lazio s’è accorto d’essere finito dentro a un paradosso, figlio d’un tempo sprecato (il mercato) e di un braccio di ferro con la sorte perduto: però ora che mancano 13 gare, quell’impresa va inseguita, fingendo disinteresse".