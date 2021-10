Gazzetta - Se Osimhen salta prossime 3 gare il Napoli si opporrà alla convocazione in Nigeria

L'infortunio di Victor Osimhen non dovrebbe essere grave, ma solo ulteriori esame a cui si sottoporrà oggi daranno maggiori certezze. Intanto La Gazzetta dello Sport avanza un'ipotesi: "È presto ancora per dirlo. Ma è chiaro che nel caso fosse costretto a fargli saltare le prossime tre partite, il Napoli a quel punto si opporrebbe a una sua partenza per le gare della nazionale nigeriana: il 13 novembre in Liberia e il 16 in casa contro Capo Verde, entrambe per il girone di qualificazione al Mondiale del Qatar".