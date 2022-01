Gazzetta - Serra è fantozziano, Orsato come Fonzie: non sbaglia mai. Altro carisma, altra carriera

Il caso di questo giorni è senza dubbio quello che riguarda l'arbitro Marco Serra ed il mancato vantaggio applicato durante Milan-Spezia. In questa stagione c'è il precedente di Orsato in Juve-Roma e la Gazzetta dello Sport crea un parallelismo tra le reazioni dei due direttori di gara: "Daniele Orsato, ignorando il vantaggio, assegnò un rigore alla Roma e cancellò il gol regolare segnato da Abraham alla Juve. Tirò dritto senza neppure una smorfia. Si giustificò con una norma di sua invenzione e attaccò chi l’attaccava: 'Sbagliate il rigore e ve la prendete con me?'. Orsato è uno dei pochi che, richiamato dal Var, riguarda l’immagine e conferma la sua idea: 'Ma fatemi il piacere…». È come Fonzie, non sbaglia mai. Altro carisma, altra personalità, altra carriera'.

Rebic gli prende la faccia tra le mani con affettuoso risentimento: 'Perché hai fischiato?'. Ve lo vedete qualcuno che prende tra le mani la testa di Orsato? Serra ha lineamenti che ricordano vagamente il Paolo Villaggio giovane. C’è qualcosa di fantozziano nella dimensione del suo errore e del disagio conseguente. Sembra seduto sulla poltrona a sacco.