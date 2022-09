Gazzetta sicura: "Milan e Napoli si giocheranno lo scudetto fino alla fine"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando di scudetto spiega che quest'anno il Milan dovrà vedersela anche col Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando di scudetto spiega che quest'anno il Milan dovrà vedersela anche col Napoli: "Giocano senza pensieri. Giocano per il gusto di farlo. Giocano per divertirsi, per far sorridere i tifosi, per fare gol. Milan e Napoli lotteranno per lo scudetto fino alla fine perché il gusto per il gioco supera la stanchezza, perché l’entusiasmo contagia tutta la rosa e annacqua gli effetti nefasti degli infortuni, perché l’allegria alleggerisce le gambe e la testa. Anche dalla Champions sono arrivate buone notizie, pur se i rossoneri avrebbero dovuto fare di più".