Gazzetta - Sostituire Spalletti sarà la sfida più difficile dell'intera presidenza di ADL

"Da oggi, insomma, i campioni d’Italia sono senza allenatore e chissà per quanti giorni ancora".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Impresa molto difficile. La Gazzetta dello Sport commenta così la necessità del Napoli di trovare un sostituto dopo l'addio a sorpresa di Luciano Spalletti dalla panchina azzurra.

"Eccolo l’orgoglio di Aurelio, che adesso cerca chi sappia calarsi in questa realtà dando tutto e ancor di più. Sostituire Spalletti, forse, sarà la sfida più difficile della sua presidenza: «Lavoriamo affinché i tifosi siano appagati. Napoli si può solo amare e quando incontrerò questo “sentiment” stringerò la mano sperando di non aver sbagliato. Questa squadra puoi allenarla anche tu» chiude De Laurentiis con l’inviato Rai a bordocampo. Da oggi, insomma, i campioni d’Italia sono senza allenatore e chissà per quanti giorni ancora.