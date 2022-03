Gazzetta - Spalletti deluso per un motivo: ko col Milan spegne sogno ai 40mila del Maradona

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il ko del Napoli contro il Milan

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta così il ko del Napoli contro il Milan: "Luciano Spalletti è deluso perché il suo Napoli ha fatto bene in tante occasioni ma ne ha perse altrettante, di occasioni, che potevano davvero proiettarlo in vetta. Invece dopo il pari contro l’Inter e quello di Cagliari ecco questa sconfitta contro il Milan che toglie il sogno agli oltre quarantamila tifosi che al Maradona hanno sospinto la squadra a un’impresa che non è stata mai nemmeno sfiorata".