Gazzetta - Spalletti si augura non arrivi solo Tuanzebe: ha richiesto altri due acquisti

Tuanzebe in arrivo, ma il mercato del Napoli potrebbe non fermarsi. Spalletti, infatti, si augura che il difensore centrale non sia l'unico acquisto di gennaio. L'allenatore azzurro, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha chiesto anche un terzino sinistro e un mediano, ma il quotidiano già chiarisce che difficilmente il tecnico verrà accontentato in tutto dalla società azzurra.