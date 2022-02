Gazzetta - Spalletti spera di prendere il posto di Sarri nel cuore dei tifosi: c'è una sola strada

Lazio contro Napoli, Maurizio Sarri contro Luciano Spalletti. Come finirà non si sa, ma è certo che all'Olimpico andrà in scena una bella partita

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio contro Napoli, Maurizio Sarri contro Luciano Spalletti. Come finirà non si sa, ma è certo che all'Olimpico andrà in scena una bella partita. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport: "Comunque ci sono le premesse del bel gioco. Filo conduttore per i tecnici che negli anni si sono scambiati anche i collaboratori per l’affinità nella filosofia di gioco. Ieri Spalletti non ha mancato di fare i complimenti al collega: «Per chi ha incrociato Sarri sarà una partita speciale, perché come ha fatto giocare il Napoli lui, nessuno è riuscito», ma sotto sotto Luciano spera di prenderne il posto nel cuore dei tifosi napoletani portandogli lo scudetto, quello che lui non ha mai vinto".