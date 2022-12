Gazzetta su Anguissa: "Mondiale deludente, ma la cessione a gennaio non è in programma"

Zambo Anguissa non ha brillato con la maglia del Camerun nel corso del Mondiale in Qatar, almeno non come ha fatto in Serie A col Napoli

Gli azzurri ci credono fortemente, tanto che gli hanno rinnovato il contratto fino al 2025 con opzione unilaterale per i due anni successivi.

A gennaio la cessione non è assolutamente in programma, a meno che non si presenti qualcuno con un'offerta fuori mercato. È troppo importante per Spalletti e il suo gioco, poi a giugno se ne riparlerà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.