Gazzetta su Bakayoko: "Al Napoli non lo rimpiangono, al Milan non convince"

Al Napoli non lo rimpiangono, al Milan non riesce a convincere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Bakayoko. Il centrocampista francese, tornato in rossonero questa estate dopo una stagione deludente in Campania, affronterà la sua ex squadra ma partirà dalla panchina. Pioli, infatti, per il big match di domenica, punterà su Tonali e Kessie. Come detto, Bakayoko sta faticando a inserirsi negli schemi del Milan, con l’allenatore che non può certo essere soddisfatto del suo rendimento.