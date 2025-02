Gazzetta su infortunio Anguissa: "Non è riuscito a scaldarsi a sufficienza prima di entrare"

"E pensare che era rimasto inizialmente a riposo per prevenire un’eventuale ammonizione che lo avrebbe portato alla squalifica in vista dell’Inter". Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sull'infortunio di Anguissa: "Frank a quel punto pensava di non dover entrare, almeno finché Conte non lo ha mandato a scaldarsi per buttarlo nella mischia. Evidentemente Anguissa, poco abituato al ruolo di subentrante da quando è Napoli e sempre titolare in questo campionato, non è riuscito a scaldarsi a sufficienza prima di entrare. E il muscolo non ha retto.

Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo”.