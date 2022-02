Gazzetta su Insigne: "Esce tra i fischi per l'ultima europea, malissimo!"

Notte da dimenticare per Lorenzo Insigne, l'ultima in campo internazionale con la maglia del Napoli. Tutto è nato dal corner sbagliato

© foto di www.imagephotoagency.it

Notte da dimenticare per Lorenzo Insigne, l'ultima in campo internazionale con la maglia del Napoli. Tutto è nato dal corner sbagliato che l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive così: "Lorenzo Insigne sballa completamente il calcio e la palla viene consegnata agli avversari, lo scatto di Adama Touré è da centometrista ma il posizionamento del Napoli in fase difensiva è improponibile. Restano i fischi, sonori, all’uscita dal campo per Insigne. Per lui l’Europa finisce così. Malissimo".