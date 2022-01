Gazzetta su Koulibaly-Juve: "Magari vuole togliersi lo sfizio di un nuovo ciclo vincente"

Parlando del possibile assalto della Juve per Koulibaly, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa anche capire che il suo arrivo sarebbe molto complicato per questo motivo: "Stiamo parlando di un giocatore che ha già dimostrato con i fatti quanto tiene alla sua attuale maglia. In passato è stato accostato al Psg e al Manchester City, ma alla fine tutto è sempre finito nel nulla. Anche lui ha ormai 30 anni abbondanti e i vertici bianconeri sperano che voglia togliersi lo sfizio di un nuovo ciclo vincente. Non è solo una traccia, è un’ipotesi di lavoro".