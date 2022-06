Gazzetta su Meret: "Può diventare una bandiera, pronto rinnovo fino al 2027"

Rinnovo Meret, ci siamo: adesso vanno limate soltanto le vicende che riguardano la durata dell’accordo e il corrispettivo economico

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo Meret, ci siamo: adesso vanno limate soltanto le vicende che riguardano la durata dell’accordo e il corrispettivo economico che il Napoli riconoscerà ad un portiere sul quale ha comunque investito qualche anno fa 25 milioni nel convincimento che sarebbe diventato anche importante per la Nazionale.

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta del contratto in arrivo per Meret: "Il nuovo contratto dovrebbe avere scadenza 2027 e quindi Alex, se tutto dovesse andare come ci si augura, potrebbe diventare una bandiera del club azzurro dopo essere stato spesso messo in discussione in queste ultime stagioni".