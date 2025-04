Gazzetta su Ndoye: "Napoli può tornare alla carica dopo assalto fallito a gennaio"

Trattenere Dan Ndoye per il Bologna a fine stagione sarà sicuramente molto complicato. Il calciatore ha un contratto con i rossoblù valido fino al 2027 con opzione di allungamento per l'anno successivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sensazione è che in estate possa scatenarsi un'asta per l'esterno, con il Napoli che potrebbe tornare alla carica dopo l'assalto fallito di gennaio.

Non è da sottovalutare neanche il Manchester United, con l'amico Joshua Zirkzee che proverà magari a convincerlo. La posizione di Saputo, Sartori e Di Vaio è chiara: servono almeno 30 milioni di euro per portarlo via da Casteldebole.