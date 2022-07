Gazzetta su Osimhen: "E' un generoso, ma deve imparare a gestirsi meglio"

Victor Osimhen è stato allontanato dall'ultima seduta, dell'episodio parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è stato allontanato dall'ultima seduta, dell'episodio parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con focus sul carattere della punta: "L’esuberanza di Osimhen è straripante anche in allenamento. E, al di là dell’errore commesso, il giocatore è un generoso che non si risparmia mai in campo. Ma deve imparare a gestirsi meglio, non solo sotto il profilo comportamentale, ma anche nella partecipazione al gioco. Su questo Spalletti è un martello col suo attaccante, perché lo ritiene come potenziale fra i migliori in circolazione a livello internazionale".